صحة كفر الشيخ: تقديم 15 ألف و342 جلسة غسيل كلوي خلال شهر يونيو

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تقديم 15 ألف و342 جلسة غسيل كلوي للمرضى من أبناء المحافظة، خلال شهر يونيو المقضي، من خلال إدارة الكلى الصناعي بالمديرية، وذلك في إطار دعم ورعاية المرضى ذوي الأمراض المزمنة.

تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمرضى الكلى

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمرضى الكلى من خلال وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة، وبجهد أبنائها المخلصين من الطاقم الطبي، مع التأكيد على تفعيل عيادات الكشف المبكر على أمراض الفشل الكلوي، والحد من حدوثه، بجانب استمرار حملات التوعية الصحية والإرشادات الطبية.

توفير المستلزمات والأدوات الطبية

وأشار وكيل الوزارة، في بيان، إلى أنّه يتابع المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ على مدار الساعة، والاطمئنان على توفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي المحافظة، مع التأكيد على حُسن معاملة المواطنين.