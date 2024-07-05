ميناء دمياط: استقبال 12 سفينة و53 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

شهد ميناء دمياط البحري، حركة تجارية نشطة، إذ استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53834 طنا، تشمل 4000 طن يوريا و5375 طن مولاس و16158 طن ملح و1750 طن رمل و4969 طن علف بنجر و2825 طن أسمنت معبأ و785 طن صاج و926 طن حديد و17046 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49250 طنا، تشمل 9500 طن قمح و20400 طن ذرة و300 طن خشب زان و9100 طن خردة و1650 طن فول صويا و8300 طن سكر، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42698 طنًا.

رصيد مخازن القطاع الخاص

وأكدت هيئة الميناء، أن رصيد مخازن القطاع الخاص 124115 طنًا، كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3628 طن قمح، متجهة إلى صوامع القليوبية وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6237 حركة.