ميناء دمياط يستقبل 36 ألف طن من البضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 5 سفن، وغادرت 11 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وأشار الميناء في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 36 ألفا و620 طنا تشمل: 5515 طن يوريا و3280 طن مولاس و3938 طن كلينكر و300 طن علف بنجر و2075 طن رمل و21 ألفا و512 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63 ألفا و570 طنا تشمل: 13 ألفا و659 طن قمح و29 ألفا و537 طن ذرة و5296 طن حديد و710 أطنان خشب زان و6927 طن خردة و6255 طن سكر و500 طن أبلاكاش و2797 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 686 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1128 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 78 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5415 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45 ألفا و557 طنا.

بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133 ألفا و652 طنا، كما غادر قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من ميناء الدخيلة، و3 وحدات نهرية (بارج) بعد تفريغ شحنة تقدر بنحو 1327 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ نحو 1857 طنا من القمح متجهة إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3738 حركة.