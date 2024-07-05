آخر التطورات بجنوب لبنان.. إسرائيل تقصف بالمدافع وحزب الله يرد بالأسلحة الثقيلة

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ يوم أمس، شهد تصعيدا كبيرا على الحدود الجنوبية اللبنانية، ونفذ حزب الله أكبر عملية مزدوجة منذ بداية التوترات في 7 أكتوبر الماضي، تجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية في وقت متزامن، ثم نفذ الاحتلال عدة غارات جوية استهدفت بلدات في القطاعين الشرقي والأوسط من الجنوب اللبناني.

قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

وأضاف سنجاب، في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد مقدم «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نفذ الاحتلال قصفا مدفعيا في الساعات الأولى من صباح اليوم استهدف أطراف عدة بلدات في القطاع الغربي، وتحديدا بلدة الناقورة وعددا من البلدات في أطراف القطاع الأوسط للجنوب اللبناني».

حزب الله يرد بالأسلحة الثقيلة

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «بعد ظهر اليوم، كانت هناك غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة مركبة وعددا من بلدان القطاع الشرقي بالجنوب اللبناني، وأعلن حزب الله أنه نفذ أولى عملياته اليوم عندما استهدف موقع الرمثا في تلال كفر شوبا بالجهة المقابلة للقطاع الشرقي للجنوب اللبناني بالأسلحة الثقيلة وحقق إصابات مباشرة».