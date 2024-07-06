تفاصيل الأعمال المسرحية في الدورة الثانية من مهرجان العلمين

أعلن القائمون على مهرجان العلمين في دورته الثانية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مدينة العلمين الجديدة، أنّ فعاليات النسخة الثانية من المهرجان هذا العام، ستتضمن عرض ثلاثة أعمال مسرحية.

أعمال مسرحية تُعرض في مهرجان العلمين

وأولى الأعمال المسرحية التي ستُعرض خلال فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، هي مسرحية السندباد للفنان كريم عبدالعزيز وستعرض على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من يوم 22 أغسطس وحتى 24 من الشهر ذاته، ويشاركه فيها نيللي كريم وشيماء سيف ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد.

وستعرض أيضا مسرحية التليفزيون للفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم 8 أغسطس وحتى يوم 10 من الشهر ذاته، فيما ستعرض مسرحية «عملوها إزاي؟» للفنان كريم محمود عبدالعزيز على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم 15 أغسطس وحتى 17 أغسطس من الشهر ذاته ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

أعمال مسرحية للشباب

وسييجري أيضا عرض عدد من الأعمال المسرحية لمجموعة من الشباب من بينها «الستات عايزة إيه» و«الشهرة» و«دكان أحلام» و«حدوتة بعد النوم».