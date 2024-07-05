موعد عرض مسرحية «السندباد» للفنان كريم عبدالعزيز في مهرجان العلمين

أيامٌ قليلةٌ تفصلنا عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين الذي سيُقام في مدينة العلمين الجديدة، والذي سيشهد كثيرًا من الفعاليات والمفاجآت التي ستكون من بينها عرض مسرحية السندباد للفنان كريم عبدالعزيز.

موعد عرض مسرحية السندباد لـ كريم عبدالعزيز

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة أنّ موعد عرض مسرحية السندباد للفنانين كريم عبدالعزيز سيكون يوم الخميس الموافق 22 أغسطس، وسيستمر عرضها لمدة 3 أيام، ويكون آخر عرض لها يوم السبت الموافق 24 أغسطس.

وتشهد مسرحية السندباد التي ستُعرض ضمن فعاليات مهرجان العلمين مشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أنّ مهرجان العلمين في دورته الثانية أعلن تخصيص 60% من أرباحه هذا العام 2024 لصالح أخواتنا في فلسطين.