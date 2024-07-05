حسن الرداد وإيمي سمير غانم يقدمان عرضا مسرحيا في مهرجان العلمين لأول مرة

يشارك الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، في فعاليات مهرجان العلمين بدورته الثانية، لأول مرة، والتي تشهد تنوعا فنيا كبيرا وعروض ثقافية ومسرحية، وفعاليات للطفل من خلال مهرجان «نبتة»، بجانب مهرجان الرياضة والطعام.

تفاصيل مسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم في مهرجان العلمين

وكشفت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على «فيسبوك»، عن موعد العرض المسرحي للفنانين حسن الرداد وإيمي سمير غانم بعنوان «التلفزيون»، ويقام على مدار 3 أيام في الفترة من 8 وحتى 10 أغسطس المقبل.

وأعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الدورة الحالية من مهرجان العلمين تشهد لأول مرة تعاونا مع موسم الرياض: «هيعرضوا 4 مسرحيات و3 حفلات، واحنا هنرعى مسرحيتين في موسم الرياض».