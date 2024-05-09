منة شلبي وبيتر ميمي وكرارة أبرز حضور جنازة والدة كريم عبد العزيز 

تقام حاليا صلاة الجنازة على والدة الفنان كريم عبد العزيز، بمسجد الرحمن الرحيم، في منطقة صلاح سالم، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب، والفنانين.

وصول منة شلبى وبيتر ميمي لجنازة والدة كريم عبدالعزيز

ووصل منذ قليل إلى جنازة والدة كريم عبدالعزيز منة شلبي، بيتر ميمي، وأمير كرارة، وأحمد نادر جلال، وخالد جلال، وسليمان عيد، وشيماء سيف، ودنيا سمير غانم، وعمرو يوسف، وأحمد الجنايني، وآخرين.

وكان جثمان والدة الفنان كريم عبد العزيز، وصل منذ قليل، إلى مسجد الرحمن الرحيم، لأداء صلاة الجنازة عليه، ومن المقرر أن يقام عزاء والدة كريم عبدالعزيز، غدا الجمعة، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.