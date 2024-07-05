«القاهرة الإخبارية»: سماع أصوات انفجارات تدوي في جميع أرجاء غزة

أكد يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على مختلف محافظات القطاع والانفجارات تدوي في كافة أرجاء غزة، قائلا «إن كانت الانفجارات تدوي في جنوب مدينة رفح الفلسطينية، وهي ناجمة عن إطلاق المدفعية الإسرائيلية عدداً من القذائف صوب وسط المدينة، فإن الطائرات الحربية غارت قبل قليل على منزل بمخيم النصيرات وأسفرت عن استشهاد مواطنين وإصابة 6 آخرين».

قصف شمال غزة

وتابع مراسل القناة، في تغطية حية من خان يونس: «المدفعية الإسرائيلية أطلقت منذ قليل عددا من القذائف صوب شمال قطاع غزة وشمال غرب المحافظة الوسطى للقطاع، وتحديداً عند منطقة الزهرة التي تعرف بمدينة الأسرى في أقصى الشمال الغربي لمخيم النصيرات».

واستطرد: «جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عدداً من الأبنية السكنية في منطقة المغراقا، شمال المحافظة الوسطى، أما ما يجري في رفح الفلسطينية هو أن الآليات الإسرائيلية التي كانت قد تراجعت في غضون الساعات الثمانية وأربعين الأخيرة من منطقتي تل السلطان والحي السعودي وباتت تتمركز أكثر على طول محور صلاح الدين، هذا التراجع مكن سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني من العودة إلى هذه المناطق».