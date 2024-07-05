أمين «حركة فتح»: إسرائيل استخدمت الأسلحة المحرمة دوليا للسيطرة على غزة

قال زيد تيم أمين سر حركة فتح الفلسطينية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا للسيطرة على قطاع غزة، وجرى استخدام قنابل الفسفور المحرمة دوليًا، مشددًا على أنّ أكثر من 50 ألف طفل غزي يتعرضون للموت جراء المجاعة، وهو ما لا ينسجم مع القانون الدولي.

إسرائيل تحاول السيطرة على غزة

وأضاف في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تحاول السيطرة من خلال الأسلحة الجوية وكل الأدوات على قطاع غزة، مشددًا على أنّ الاحتلال لن يستطيع السيطرة بشكل كامل على المناطق في قطاع غزة بسبب وجود أعداد كبيرة جدا من السكان.

ترهيب الشعب الفلسطيني

وتابع أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت سياسة التجويع وكل ما هو ممكن من أجل ترهيب الشعب الفلسطيني، اعتقادًا منها أنها تستطيع تشكيل حالة تهجير قسري أو إجباري، مشددًا على ضرورة أنّ يقف العالم وقفة واضحة وأنّ يجبر مجلس الأمن الدولي، دولة الاحتلال على وقف إطلاق النار.