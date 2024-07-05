«القاهرة الإخبارية»: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المساعدات إلى غزة

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الوضع المتأزم داخل قطاع غزة بسبب منع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، مضيفا: «يمنع الإسرائيليون شاحنات المساعدات من التوجه من الأراضي المصرية عبر معبر كرم أبو سالم».

منع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

وأضاف مراسل القناة من أمام معبر رفح البري، أنه يتوقع استمرار عدم دخول المساعدات غدا السبت لليوم الثالث على التوالي، بسبب أنه يوم عطلة رسمية في دولة الاحتلال، وذلك على مستوى المساعدات الغذائية أو الدوائية أو حتى شاحنات الوقود، مؤكدا أن المعبر مغلق تماما أمام المساعدات الإنسانية.

عبور عدد قليل من الشاحنات

واستطرد: «من خلال المشاهدات والمتابعات في الأسابيع الماضية، هناك 3 إلى 4 أيام يكون هناك منع كامل لدخول المساعدات الإنسانية، ويتبقى 3 أيام خلالها يكون هناك نوع من استقبال شاحنات المساعدات ولكن بأرقام قليلة للغاية».