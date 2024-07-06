أسعار البيض اليوم السبت 6-7-2024 في المزارع والمحال

شهدت أسعار البيض اليوم السبت 6-7-2024، حالة من الاستقرار الملحوظ في المحال والمزارع، مع وجود حالة من توافر الإنتاج والاستقرار في الطلب والمعروض.

وفي بيان لها، أوضحت بورصة الدواجن، أنّ سعر طبق البيض الأبيض اليوم، تراوح بين 128 و130 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تستعرض «الوطن»، أسعار البيض اليوم السبت 6-7-2024، في مصر، بمختلف أنواعه، في بورصة الدواجن والمزارع والأسواق والمحال، وفق آخر تحديثات الأسعار لبورصة الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 130 و133 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، في حين يباع في الأسواق بسعر من 140 إلى 160 جنيهًا، بحسب المنطقة المُباع فيها.

أسعار البیض البلدي

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن، من 119 إلى 120 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك الأخير بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيهًا بحسب المنطقة المُباع فيها.

سعر طبق البيض الأبيض

وتراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 128 و130 جنيها تسليم أرض المزرعة، في حين يُباع في الأسواق بسعر من 140 إلى 150 جنيهًا للكرتونة، بحسب المنطقة المباع فيها.