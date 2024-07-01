تراجع أسعار البيض في المحلات اليوم الاثنين 1-7-2024

تراجعت أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 118 حتى 119 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وترصد السطور التالية أسعار البيض اليوم بمختلف أنواعه في بورصة الدواجن والمزارع والأسواق والمحلات، وفق آخر تحديثات أسعار بورصة الدواجن.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

- يتراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن، بين 118 إلى 119 جنيها.

- تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن بين 118 إلى 119 جنيها.

- جاء سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن بين 119 إلى 120 جنيها.

أسعار البيض اليوم للمستهلك

- تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في المتوسط بالنسبة للمستهلك بين 130 إلى 135 جنيها.

- تراوح سعر طبق البيض البلدي اليوم في المتوسط بالنسبة للمستهلك بين 135 إلى 140 جنيها.

- تراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في المتوسط بين 130 إلى 135 جنيها.