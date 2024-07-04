أسعار البيض اليوم الخميس 4-7-2024 في المزارع والمحلات

شهدت أسعار البيض اليوم الخميس 4-7-2024، حالة من الاستقرار الملحوظ في المحلات والمزارع، حاصة في ظل توافر الإنتاج واستقرار الطلب والمعروض.

وأوضحت بورصة الدواجن في بيان لها، أنّ سعر طبق البيض الأبيض اليوم، تراوح بين 128 و130 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تستعرض «الوطن»، أسعار البيض اليوم الخميس 4-7-2024، في مصر، بمختلف أنواعه في بورصة الدواجن والمزارع والأسواق والمحلات، وفق آخر تحديثات أسعار لبورصة الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 130 و133 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، في حين يباع في الأسواق بسعر من 140 إلى 160 جنيهًا، بحسب المنطقة المُباع فيها.

أسعار البیض البلدي

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن، من 119 إلى 120 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك الأخير بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيهًا بحسب المنطقة المُباع فيها.

سعر طبق البيض الأبيض

وتراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 128 و130 جنيها تسليم أرض المزرعة، في حين يُباع في الأسواق بسعر من 140 إلى 150 جنيهًا للكرتونة بحسب المنطقة المباع فيها.