أسعار البيض اليوم الأحد 30-6-2024 في الأسواق والمحلات

شهدت أسعار البيض اليوم 30-6-2024 في الأسواق والمحلات، استقرارًا صباح اليوم في أرض المزرعة، إذ تتراوح الأسعار بين 120 جنيهًا و141 جنيهًا حسب نوع البيض أحمر أو أبيض أو بلدي بحسب بورصة الدواجن، وشعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

ونرصد في السطور التالية، أسعار البيض اليوم 30-6-2024 في الأسواق والمحلات، بحسب شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

أسعار البيض الأحمر

تتراوح أسعار البيض الأحمر بين 140 جنيهًا و143 جنيهًا في أرض المزرعة.

أسعار البيض الأبيض

وعن أسعار البيض الأبيض، جاءت بين 138 جنيهًا و141 جنيهًا في أرض المزرعة.

أسعار البيض البلدي

وعن أسعار البيض البلدي في أرض المزرعة اليوم 30-6-2024، فإنّها تتراوح بين 119 جنيهًا و120 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت الفراخ البيضاء في أرض المزرعة بين 80 و81 جنيهًا، والفراخ الساسو بين 114 و115 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم، سجل الساسو بين 18 و19 جنيهًا، والأبيض بين 18 و18.25 جنيه، والبلدي بين 7 و8 جنيهات، والساسو بيور بين 19 و20 جنيهًا.