كهربا يرد على دعم لاعبي الأهلي له في مباراة الداخلية.. ماذا قال؟

تصدر اسم اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم المارد الأحمر، خلال الفترة الماضية، بسبب الخلاف بينه وبين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تحديدًا عقب الأزمة الأخيرة التي أثارها اللاعب عقب مباراة فاركو، بالجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري.

وغاب محمود كهربا، عن آخر مباراتين بقرار من المدرب السويسري بسبب رفضه خوض مران المستبعدين قبل عدة أيام، حتى ردد البعض إن النادي يسعى لتجميد اللاعب، بينما نفى البعض الآخر هذه الأقاويل، لتثار علامات استفهام على مصير كهربا، وعلاقته بالمدير الفني.

رد فعل مفاجئ من لاعبي الأهلي بعد ظهور كهربا في المدرج

وخلال مباراة النادي الأهلي والداخلية، أمس، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية، حرص كهربا على مؤازرة فريقه وحضور المباراة من المدرجات رفقة «أمح الدولي» وذلك في الظهور الأبرز له عقب الأزمة وغيابه عن المشاركة بالمباريات.

واثناء اللقاء، قرر لاعبو الأهلي، وعلى رأسهم وسام أبو علي، توجيه إشارة وتحيه لـ«كهربا» من داخل الملعب رفقة حسين الشحات وإمام عاشور.

وشارك محمود كهربا الصورة التي وثقت ما فعله اللاعبون معلقًا عليها بـ«عائلة عظيمة».

هل انتهت أزمة كهربا وكولر؟

الجدير بالذكر أن «كولر» مدرب النادي الأهلي، ألمح إلى انتهاء الأزمة، خلال تصريحات تليفزيونية اثناء المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء الداخلية، قائلًا: «كهربا سيتواجد بشكل طبيعي في تدريب الفريق يوم الأحد المقبل».

وكان الأهلي، نجح في الفوز على الداخلية، بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، لحساب مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري NILE.