يرغبان في الرحيل.. مفاجأة صادمة للأهلي بسبب إمام عاشور وكهربا.. عاجل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن مفاجأة صادمة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن ثنائي الفريق إمام عاشور ومحمود عبد المنعم كهربا، وذلك برغبتهما بالرحيل عن الأهلي في الصيف المقبل.

وقال «عبد الهادي» في تصريحات تليفزيونية: «إمام عاشور وكهربا يرغبان في الاحتراف والرحيل عن الأهلي، ليس رغبة في ترك النادي بل أنهما يرغبان في خوض تجربة الاحتراف».

وأضاف عبد الهادي: «عاشور وكهربا يروا أنهم قاموا بمهمتهم النادي ودورهم في الموسم الجاري، ويرغبان في خوض تجربة الاحتراف من أجل تأمين مستقبلهم في الفترة المقبلة».

وأتم عبد الهادي أن الرحيل ليس معناه ترك الأهلي لكنهم يرغبان في خوض تجربة جديدة خارج مصر، مشيرًا إلى أنهم لا يعانوا من أي خلافات داخل النادي، ولكنهم يبحثون عن الاحتراف سواء أوروبيا أو في المملكة العربية السعودية.

أندية سعودية ترغب في ضم إمام عاشور

وانتشرت في الساعات الماضية العديد من التقارير التي تؤكد رغبة أندية سعودية ضم إمام عاشور، لاعب الأهلي في الصيف المقبل وسط تحديد الأهلي مبلغ خيالي لترك لاعب الوسط مقابل 12 مليون دولار كحد أدنى ثم موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، بالإضافة لترحيب اللاعب المنضم لصفوف الفريق في الصيف الماضي قادمًا من ميتلاند الدنماركي.