«الداخلية» توزع الهدايا العينية على المواطنين الأكثر احتياجا ضمن «كلنا واحد»

وجهت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي، ومد جسور التواصل مع كل المواطنين، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع مؤسسات المجتمع كافة، لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين في كل المناسبات.

مبادرة «كلنا واحد»

واستمرارًا لتفعيل مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم توجيه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين الأكثر احتياجًا بعدد من المناطق الحضارية الجديدة في «مدينة المحروسة - مدينة الأسمرات - مدينة معا - مدينة أهالينا - مدينة الخيالة»، لتوزيع عبوات مواد غذائية متنوعة.

توفير السلع المختلفة

وجرى توزيع «كوبونات» على قاطني المناطق الحضارية الجديدة، تتضمن قيمة مالية محددة تتيح لهم شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة من خلال منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، كأحد أشكال الدعم المقدم لأهالي هذه المناطق، ولاقت المبادرة قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.