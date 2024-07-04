«قمة الدوري تشتعل».. جدول الترتيب بعد فوز الأهلي على الداخلية | عاجل

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز علي حساب الداخلية ، برباعية مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري nile ، في نسخته الـ65.

ترتيب دوري nile بعد فوز الأهلي على الداخلية

وبهذا الفوز واصل الأهلي مطاردة نادي بيراميدز على صدارة الدوري، وفي إطار الجولة نفسها، حسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، ليرتقي «زعيم الثغر» للمركز التاسع، بينما استمر الطلائع كما هو في المركز الحادي عشر.

وأصبح جدول الترتيب كالتالي :

-1 بيراميدز 65 نقطة

-2 الأهلي 54 نقطة

-3 المصري البورسعيدي 48 نقطة

-4 مودرن سبورت 44 نقطة

-5 إنبي 42 نقطة

-6 زد 41 نقطة

-7 سيراميكا كليوباترا 40 نقطة

-8 سموحة 39 نقطة

-9 الزمالك 38 نقطة يخصم 3 نقاط نهاية الموسم

-10 الاتحاد السكندري 38 نقطة

-11 طلائع الجيش 35 نقطة

-12 الإسماعيلي 31 نقطة

-13 الجونة 31 نقطة

-14 البنك الأهلي 30 نقطة

-15 فاركو 26 نقطة

-16 بلدية المحلة 23 نقطة

-17 المقاولون العرب 20 نقطة

-18 الداخلية 19 نقطة