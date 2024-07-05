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محمد علي حسن: نتنياهو أعلن عدم إنهاء الحرب في غزة قبل تحقيق أهدافه

كتب:

شريف سليمان
04:12 م | الجمعة 05 يوليو 2024
محمد علي حسن صحفي متخصص في الشؤون الخارجية

محمد علي حسن صحفي متخصص في الشؤون الخارجية

قال محمد علي حسن صحفي متخصص في الشؤون الخارجية، إنّه مع مرور 273 يومًا على الحرب الشعواء التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني، إذ بلغ عدد الشهداء 38 ألف شهيد وأكثر من 87 ألف مصاب.

وأضاف «حسن»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc»، أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق أمس على إرسال وفد للتفاوض بشأن الهدنة والمحتجزين.

وتابع الكاتب الصحفي: «نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيرسل وفدًا للتفاوض بشأن المحتجزين في قطاع غزة، وذكر مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن تنهي الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق أهدافها».

وأوضح: «بعض التسريبات أشارت إلى أنّ أحد أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي قال إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية لإطلاق سراح المحتجزين».

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