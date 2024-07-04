مظاهرات إسرائيلية تطالب برحيل نتنياهو بعد مقتل ضابط من جيش الاحتلال

تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي تخبطا في الساعات الأخيرة وسط مظاهرات غاضبة تطالب برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسط خلافات بين الأجهزة الأمنية ونتنياهو بشأن التعارض على الموافقة في صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وسقوط قتيل في أحد أهم وحدات جيش الاحتلال.

مظاهرات إسرائيلية تطالب برحيل نتنياهو

وخرج متظاهرون صباح اليوم الخميس قاطعين طريق رئيسي في تل أبيب للمطالبة برحيل نتنياهو الذي دخل في خلافات مع وزير ماليته، بتسلئيل سموتريش، لإفشال صفقة تبادل الأسرى قبل حتى استلام رد الفصائل الفلسطينية، وفوجئت الأجهزة الأمنية بتصريحات رافضة للمفاوضات مع الفصائل الفلسطينية منسوبة لمصدر أمني، ليتبين أن مصدرها مكتب نتنياهو، بحسب موقع «جيروزاليم بوست».

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن هناك احتمالا لمقتل الأسرى الإسرائيليين بسبب رغبة نتنياهو في المماطلة حتى بعد انتهاء دورة الكنيست «البرلمان الإسرائيلي» الصيفية وخطابه في الكونغرس، فيما رأى قادة الأجهزة الأمنية أن رد الفصائل إيجابيًا ويعتبرونه مفتاحًا لإطلاق مفاوضات نحو صفقة.

الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يقتربان من اتفاق بشأن الأسرى

يشار إلى أن شبكة «سي إن إن» الأمريكية الإخبارية، ذكرت أن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تقتربان من اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار بغزة، في الوقت الذي خرج وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قائلا لـعائلات الأسرى: «نحن أقرب من أي وقت مضى من إبرام صفقة تبادل».

مقتل ضابط إسرائيلي

وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت أن الجيش الاسرائيلي كشف عن مقتل روي ميلر، ضابط في وحدة لواء جفعاتي «إحدى أهم وحدة في الجيش الإسرائيلي» خلال معارك شمال قطاع غزة.

الحرب على غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة لأكثر من 270 يومًا على التوالي، إذ بدأت على القطاع صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.