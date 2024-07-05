بدء العمل غدا.. افتتاح عيادتين وصيدلية في مبنى التأمين الصحي بالمنوفية

كشف الدكتور السيد عبدالسلام مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية، عن افتتاح عيادتين وصيدلية التكرار بمبنى التأمين الصحي الجديد الذي خصصه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وجعله تابعا لمبنى التأمين الصحي، وذلك تخفيفا عن كاهل أهالينا من منتفعي التأمين الصحي بالمنوفية.

تفاصيل الافتتاح الجديد

وتابع «عبدالسلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم افتتاح عيادتين تكرار للمرضى وصيدلية جديدة ومركز خدمة عملاء رئيسي، وذلك من أجل تخفيف الزحام على عيادة أبو بكر، واستجابة لرغبات المواطنين وتخفيف الزحام في صرف الدواء نتيجة تضاعف أعداد المترددين على العيادة وزيادة الخدمات المقدمة بها لصالح المرضى.

موعد بداية العمل للعيادات والصيدلية الجديدة

وتابع «عبدالسلام»، أنه من المقرر بداية العمل في العيادات والصيدلية ومركز خدمة عملاء رئيسي غدا السبت في مبنى التأمين الصحي الجديد أمام محطة القطار، مشيرا أن الهدف هو تقديم الخدمة المميزة للمواطنين المترددين على التأمين الصحي على مدار اليوم .