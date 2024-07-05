وزير الأوقاف يهدي المرضى في مستشفى الدعاة نسخة من القرآن

تفقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، في أولى جولاته التفقدية، من أجل الاطمئنان على صحة المرضى بالمستشفى، وفي إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي والرعاية الصحية للأئمة والدعاة وجميع العاملين بالأوقاف.

وزير الأوقاف يستمع لشرح تفصيلي عن المستشفى

وخلال الزيارة استمع وزير الأوقاف إلى شرح تفصيلي من مها عقل رئيس مجلس الإدارة عن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى لجميع منسوبي الوزارة من الأئمة والعاملين بها، وللمترددين عليها أيضًا من غير أبناء الوزارة.

وتفقد وزير الأوقاف وحدات المستشفى، وعددًا من المرضى، وأهداهم نسخة من القرآن، سائلًا الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وفي ختام الزيارة وجه وزير الأوقاف الشكر لجميع العاملين بالمستشفى، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى بمستشفى الدعاة.

ووجه عدد من المرضى من أبناء وزارة الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته في الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وكان في استقبال وزير الأوقاف الدكتورة جنية محمود نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة أحلام جابر مدير عام المستشفى، والدكتورة مروة عبد الجليل مدير شؤون العلاج، ومحمد عبد الله المدير المالي، و إيهاب مفتاح المدير الإداري للمستشفى، وحضر الزيارة الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.