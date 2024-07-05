وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

أدى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورأسامة الأزهري وزير الأوقاف صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة أقدم مسجد أقيم في مصر وإفريقيا بإطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي.

خطبة الجمعة

وأمّ المصلين وألقى خطبة الجمعة، الدكتور مؤمن الخليجي إمام وخطيب جامع عمرو بن العاص، حول خطبة الجمعة الموحدة اليوم عن الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها، وتعد هذه الجمعة الأولى، بعد تولي الدكتور أسامة الأزهري وزارة الأوقاف.