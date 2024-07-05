مرض الجرب يهدد أهالي غزة بعد انهيار المنظومة الصحية بسبب الاحتلال الإسرائيلي

تتعرض مخيمات النزوح في غزة إلى كارثة وبائية جديدة متمثلة في مرض الجرب سريع العدوى والانتقال؛ بسبب انهيار النظام الصحي من جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتراكم النفايات ومياه الصرف بين خيام النازحين، وفقا لما نقلته وكالة صفا الفلسطينية للأنباء.

أسباب تفشي مرض الجرب في غزة

وما يزيد من تفشي مرض الجرب في غزة والأمراض الجلدية الأخرى شح المياه وتأُثيرها على النظافة الشخصية للنازحين، ونقص المنظفات مثل الصابون ووسائل الاستحمام الشحيحة، جراء الحصار المفروض على القطاع، والاكتظاظ السكاني في مخيمات النزوح ومدارس الإيواء التي تستعوب مليوني فلسطيني.

وبسبب انهيار المنظومة الصحية، ومن ضمنها شبكات الصرف الصحي التي بات معظمها خارج الخدمة بسبب انقطاع الكهرباء؛ أصبحت تتجمع مياه الصرف الصحي بين خيام النازحين، وهو ما جعل المنطقة بيئة خصبة تتجتذب الحشرات وأبرزها البعوض.

مرض الجرب يسبب كارثة بيئية في غزة

ووصف مدير المركز الطبي في مركز إيواء «النخيل»، سامي حميد الوضع الراهن بأنه كارثة بيئية جديدة في مخيمات النزوح.

وقال مرض الجرب انتشر بسبب برك مياه الصرف الصحي التي تعد بيئة خصبة لتكاثر الحشرات، خاصة في ظل عدم رشها بالكيماويات.

وأضاف: «منذ بداية العدوان على قطاع غزة لم تقم أي جهة محلية أو دولية أو أهلية بضخ مياه الصرف الصحي لمحطات المعالجة بفعل انقطاع الكهرباء، كما لم تقم برش تجمعات وبرك مياه الصرف الصحي، ما أدى لانتشار مرض الجرب».