مدارس التكنولوجيا التطبيقية: إعلان رابط وموعد التقديم خلال ساعات

حذرت الصفحة الرسمية الخاصة بالمدارس التكنولوجية التطبيقية، من الإعلانات والتواريخ والروابط المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء التقديم في المدارس.

التقديم يكون خلال ساعات

وأكدت الصفحة الرسمية للمدارس التكنولوجية التطبيقية، خلال منشور لها أنه سيتم إعلان موعد التقديم خلال ساعات عبر الصفحة.

التسجيل على موقع الوزارة هي الطريقة السليمة

ونوهت إلى أن التسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطريقة الوحيدة السليمة والمقبولة لتسجيل بيانات الطلبة الجُدد من خريجي المرحلة الإعدادية.

وتنبه الوزارة إلى عدم الاعتداد بأي تسجيلات على أي روابط إلكترونية أخرى واعتبارها مجرد إبداء رغبة فقط، وسيتم الإعلان على الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية عن رابط التقديم.