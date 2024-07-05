البطاطس حل سحري لمشاكل البشرة والشعر.. اعرفي فوائدها للعناية بجمالك

مع ارتفاع درجات الحرارة وشدة أشعة الشمس الحارقة التي تتسبب في العديد من المخاطر والإرهاق للأشخاص، تحرص الفتيات والسيدات على معرفة وصفات طبيعة لحماية بشرتهن وشعرهن.

لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» فوائد للبطاطس بخلاف فائدتها الغذائية، إذ تستخدم في العناية بالشعر والبشرة بشكل واسع، بسبب احتوائها على العديد من المكونات الغذائية المهمة لهم، بحسب حديث الدكتورة مروة محمود أخصائية التغذية.

البطاطس تساعد على تقليل تساقط الشعر

تقلل البطاطس من تقليل تساقط الشعر، ويمكنك مزج عصير البطاطس وإضافة جل الصبار ودلكي فروة الرأس بهما، واتركي المزيج على فروة الرأس 20 دقيقة، ثم اشطفي الشعر بالماء، كرريها مرتين كل أسبوع لتتمكني من ملاحظة قلة تساقط الشعر.

الحماية من الهالات السوداء

البطاطس لها فوائد كبيرة للحماية من ظهور الهالات السوداء حول العينين، وذلك من خلال بتساعد تقطيع البطاطس النية لشرائح، ووضعها أسفل العينين، لمدة 15 دقيقة، كما أنها تساعد على تخفيف بقع البشرة والتصبغات ولم يقتصر الأمر على إزالة الهالات السوداء، وإنما يساعد قشر البطاطس على إزالة حب الشباب من البشرة، كما يمكنك فرك البشرة بالقشرة الداخلية بحب الشباب بلطف، وبذلك تساعد على اختفائها.

منع تجاعيد البشرة

البطاطس تعمل منع تجاعيد البشرة، عن طريق استخلاص عصارتها وغسل وجهك بها كل يوم، للمساعدة في تخفيف ظهور التجاعيد، وشد البشرة وإضافة التوهج للبشرة.

وأشارت أخصائي التغذية إلى مجموعة من فوائد البطاطس ومنها، حماية العظام وفقدان الوزن وتعزيز صحة القلب وخفض خطر الإصابة بالسرطان، والحماية من الإصابة بالإمساك، وخفض خطر الإصابة بالالتهابات، وتعزيز عملية الهضم في الجسم، خفض فترة الإصابة بنزلة البرد، ومفيدة للبشرة.