تحركات الرئيس السيسي لاحتواء الأزمة السودانية.. جهود مصرية مكثفة لإنهاء معاناة الأشقاء وإحلال السلام

انطلاقًا من مسؤوليتها ودورها التاريخي والإقليمي والحضاري، سخّرت مصر كل إمكانياتها لاحتواء الأزمة السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، وذلك في إطار ثابت لا يتغير يتمثل في موقف السياسة الخارجية المصرية وثوابتها، المتمثلة في استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وسلامة الشعب السوداني الشقيق، وتقديم كل المساعدات الممكنة له.

الرئيس السيسي أجرى اتصالات ومقابلات مكثفة من أجل حل الأزمة

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة نزع فتيل الأزمة وأجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف السودانية، الأفريقية العربية والدولية، حيث أكدت مصر حرصها على وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه، وأهمية التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع في أسرع وقت، وشددت على رفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوداني.

وأحصت الهيئة العامة للاستعلامات عبر موقعها اتصالات الرئيس السيسي وتحركاته لاحتواء الأزمة منها اتصالات بنظرائه فى أفريقيا.أو استقباله للزعماء والقادة للتباحث حول الأزمة مثل استقبال الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية في شهر مايو قبل الماضي، والتي تسلم خلالها رسالة من أخيه الرئيس سلفا كير استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق.

مقابلات واتصالات مكثفة لأجل حل الأزمة

كما استقبل السيسي في نفس الشهر وفدًا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة كيفن مكارثي رئيس المجلس شهد اللقاء التباحث التطورات الأخيرة في السودان، حيث أكد الرئيس أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السودانية القائمة، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار، لافتا الى بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع.

يأتي ذلك فضلا عن اتصالات الرئيس السيسي بنظيره الكيني ولقائه فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، وكارل نيهامر، المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، واتصاله بشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، واتصاله رئيس وزراء المملكة المتحدة حينها، ريشي سوناك، واتصالات هاتفية مع أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، والرئيس سلفا كي رئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك من أجل حل الأزمة السودانية.