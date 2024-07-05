نائب رئيس حزب المؤتمر يوجه الشكر للبرنامج الرئاسي على إعداد الشباب للقيادة

وجه الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، الشكر للبرنامج الرئاسي، وبرنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC».

«فرحات»: أوجه الشكر للبرنامج الرئاسي

وقال «فرحات»: «أوجه الشكر للبرنامج الرئاسي، وبرنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب، لأنهم نجحوا في تخريج وإعداد عدد كبير جدا من الشباب، وهو ما ظهر جليا في حركة المحافظين الموجودين بالنواب، وأنا شاركت في التدريب بالأكاديمية الوطنية، في برنامج الإدارة المحلية، والدولة تنجح في نقل الخبرات وتأهيل الشباب لأنهم هم من سيقودوا المسيرة».

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر: «تحديات المحافظ كبيرة جدا، لأن المحافظ حائط الصد الأول للدولة أمام المواطن، وعندنا تجربة حياة كريمة سلطت الضوء على حياة أهالينا في الريف، حوالى أكثر من 60 مليون مواطن في الريف، والمحافظ يقع عليه عبئا لأنه لا بد أن يكون متواصلا ومتواجدا في الشارع، ويكافح التحديات بأقل الإمكانيات».

«حياة كريمة» قدمت إنجازا كبيرا

وأشار إلى أن «المشروع القومي حياة كريمة، من ضمن التكليفات الجديدة للحكومة، أن تستمر المرحلة الثانية الخاصة به بأقصى سرعة؛ لأنه أنجز بشكل كبير جدا، وساعد المحافظين في كل التشابكات التي كانت بين الوزارات وبعضها».