نائب محافظ كفر الشيخ: الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح كبير ولد عظيما

أكد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح كبير ولد عظيمًا، مشيرا إلى أن رحلته كانت عبارة عن عدد من المحطات، بداية من التخرج في الكلية حتى هذه اللحظة.

وأوضح أنه تخرج في كلية الحقوق، وكان يطمح كأي شاب أن يكون عضو هيئة من الهيئات القضائية، إلا أنه بعد التخرج لم يوفقه الحظ، وأصابه بعض الإحباط، لكن التوفيق جاء من عند الله، متابعا: «حصلت على الماجستير بالقانون العام، وفتحت الدولة التعيينات للحاصلين على الماجستير والدكتوراه، قدمت بالمسابقة وعملت كباحث قانوني بمكتب محافظ كفر الشيخ، وهو بداية الحلم».

حلم الإلتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

أضاف «البشبيشي»: «بداية الحلم أني في مكان بيخدم المواطنين، وأرى فعل الكثير من الأشياء، لكن كان ما زال شاب صغير، وتعلم الكثير من الأمور خلال عمله»، موضحًا أنه يرى أن الحياة فرصة، وحلم أن يكون شخصا مؤثرا في الدولة المصرية، وأي فرصة لا بد أن يستثمرها ويستفيد بها.

وتابع: «أي دورة تدريبية كنت شايف أنها هتضفلي كنت ألتحق بها وأشارك فيها، حتى إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وكنت من المحظوظين أن أكون من الدفعة الأولى للبرنامج، الذي قدم لنا الكثير من المعارف والخبرات العلمية والعملية».

وأوضح أنه بعدها انضم بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وهو المختص بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تم فتح الفرص أمامه، مشددًا على أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح كبير جاءت فكرتها من الشباب، ومن يتدرب بها الشباب.