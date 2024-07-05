بث مباشر لمباراة ألمانيا وإسبانيا في يورو 2024.. عاجل

بث مباشر لمباراة ألمانيا وإسبانيا في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية 2024 التي تستيضفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو الماضي إلى 14 يوليو الجاري، وذلك في 10 ملاعب، في مواجهة تقام على ملعب «إم إتش بي أرينا» بصافرة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور. هي مثار اهتمام الجماهير العالمية من أجل متابعة المباراة الحماسية وأحد أهم المباريات على مستوى المنتخبات في ظل التاريخ الكبير الذي يملكه كل منتخب في الساحة الدولية،

شاهد بث مباشر لمباراة ألمانيا وإسبانيا في يورو 2024

وسيكون شاهد بث مباشر لمباراة ألمانيا وإسبانيا في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، هي خدمة يقدمها موقع «الوطن سبورت» للجماهير من أجل متابعة المباراة القوية بين المنتخبين

مشاهدة بث مباشر لمباراة ألمانيا وإسبانيا في يورو 2024

وسيكون بث مباشر لمباراة ألمانيا وإسبانيا في يورو 2024 متاحًا للجماهير فور انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم الجمعة.

بطاقة مباراة ألمانيا وإسبانيا في يورو 2024المباراة: ألمانيا وإسبانيا

البطولة: يورو 2024

الدور: ربع النهائي

الملعب: إم إتش بي أرينا

الحكم: أنتوني تايلور

القنوات الناقلة: bein sports max 1

تشكيل ألمانيا أمام إسبانيا

وأعلن الألماني يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تشكيل منتخب بلاده أمام إسبانيا والذي جاء كما يلي:-

حارس المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: أنطونيو روديجر، دافيد روم، جوناثان تاه.

خط الوسط: جوشوا كيميش، نوني كروس، إلكاي جوندوجان، إيمري شان.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جمال موسيالا، ليروي ساني

تشكيل إسبانيا أمام ألمانيا في ربع نهائي يورو 2024

وجاء تشيكل لويس دي لا فونتي، مدرب إسبانيا في المباراة كما يلي:-

حارس المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفخال، لي نورماند، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا،

خط الوسط: رودريجو، فابيان رويز، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، ألفارو موراتا.

???????????????????????????? ¡¡AQUÍ ESTÁ EL ONCE DE LOS CUARTOS!!



Esta es la alineación propuesta por Luis de la Fuente para buscar el pase a las semis ante el conjunto local.



¡¡ESTAMOS CON VOSOTROS, EQUIPO!! #VamosEspaña #EURO2024 pic.twitter.com/ouXiLtutlk — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 5, 2024

تاريخ مواجهات ألمانيا وإسبانيا قبل صدام الليلة

تواجه المنتخبان في 26 مباراة سابقة بين رسمية وودية فاز المنتخب الألماني في 9 مباريات بينما فاز منتخب إسبانيا في 8 وتعادلا في 9 لقاءات.