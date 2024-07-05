كريم قاسم يشيد بالفنان علي صبحي: «ممثل عنده مواهب كتيرة»

أشاد الفنان كريم قاسم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بالفنان علي صبحي أحد أبطال فيلم «ولاد رزق 3: القاضية».

وكتب كريم قاسم قائلًا: «ناس كتير ما كانتش تعرف مين (علي) من كام سنة، وناس أكتر ما تعرفش إن أنا وعلي نعرف بعض من 15 سنة، من 2009، لما كنا بنحضر ورش تمثيل صامت مع مخرجين من هولندا في الأوبرا، وكنا مجموعة موهوبة من الممثلين، منهم اللي بيشتغلوا واللي لسه بيحاول، بس أشطرهم وأكثرهم حضورًا كان علي».

وأضاف: «ممثل عنده مواهب كتيرة، ما كانش الناس شافوها، الحمد لله بعد سنين من التعب والسعي بدأ العالم يشوف الموهبة دي في أكتر من مشروع ولسه، سعيد و فخور بيك يا صديقي إنك ناجح ولسه عندك شغف المبتدئين».

واختتم: «أحييك على صبرك السنين دي وحضورك في كل مشروع أو دور بتعمله وروحك الحلوة في الشغل، ربنا يوفقك ويحميك يا علي في اللي جاي».