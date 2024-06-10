كريم قاسم يروج لفيلم ولاد رزق 3: «لازم الصغير يكبر» (فيديو)

روَّج الفنان كريم قاسم لفيلم «ولاد رزق: القاضية» على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وشوَّق الجمهور لجزء من شخصيته بالعمل وهي شخصية رمضان رزق.

كريم قاسم يروِّج لفيلم ولاد رزق

ونشر كريم قاسم، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، فيديو له وظهر وهو يروِّج لشخصية رمضان رزق من الفيلم، قائلًا: «اللعب بقى على الكبير أوي بس عشان اللعب يمشي صح، لازم الصغير يكبر».

فيلم «ولاد رزق: القاضية» يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

مسلسل زينهم

ويعتبر أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل «زينهم»، والذي يقوم فيه بدور دكتور جيمي وقد تصدر المسلسل المركز الأول في مشاهدات منصة Watch ومحرك البحث جوجل عند عرض حلقاته على قناة ON.

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، إنجي أبو السعود.