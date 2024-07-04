كريم قاسم ينشر صورا من مشاهد المصارعة في فيلم «ولاد رزق 3»

نشر الفنان كريم قاسم صورا من كواليس مشاهد المصارعة، في فيلم «ولاد رزق 3»، مع البطلين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو، وذلك عبر «إنستجرام».

كواليس مشاهد كريم قاسم في فيلم ولاد رزق 3

وحقق فيلم ولاد رزق 3، مساء أمس الأربعاء إيرادات تجاوزت مليوني جنيه في شباك تذاكر الإيرادات، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويقي والإثارة، بالإضافة إلى مشاهد الكوميديا.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 يشارك ببطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وسيد رجب، وآسر ياسين، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، ورزان مغربي، ونيكول سعفان وآخرين.