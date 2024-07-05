أول تعليق من تامر عاشور بعد نجاح حفله في الإسكندرية: «فرحتوني»

أعرب المطرب تامر عاشور، عن سعادته لنجاح حفله في الإسكندرية، الذي قدم فيه مجموعة من أشهر أغانيه، نالت إعجاب الجمهور.

ونشر تامر عاشور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورًا من الحفل تُظهر الإقبال الجماهيري، معلقًا: «بشكركم من قلبي على الحضور الجماهيري الضخم، اللي فرحتوني بيه.. بحبكم واحد واحد».

حفل تامر عاشور في الإسكندرية

وقدّم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها «هيجيلي موجوع»، التي تصدرت الترند على «يوتيوب»، وتخطت 114 مليون مشاهدة، وتصدرت قوائم الاستماع على منصات الموسيقى.

كما قدّم «عاشور» أغنيات عديده مثل «تيجي نتراهن» و«هتوحشنا» و«قولوا سماح»، وغيرها من الأغنيات، فيما شهد الحفل تجهيزات ضخمة.