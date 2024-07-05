تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية (صور)

أحيا المطرب تامر عاشور، خلال الساعات الماضية حفلًا غنائيًا ضخمًا بنادي أصحاب الجياد بمحافظة الإسكندرية، امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهد حفل تامر عاشور حضورًا جماهيريًا غفيرًا تخطى حاجز 15 ألف شخص، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة التي لم تستطع التواجد في الحفل.

أَغان حفل تامر عاشور بالإسكندرية

وحرص «عاشور» على تلبية طلبات الجمهور وغناء العديد من الأغنيات التي طلبها الجمهور، وخلال الحفل قدّم أهم أغانيه منها «هيجيلي موجوع» التي تصدرت الترند على «يوتيوب» وتخطت 114 مليون مشاهدة، وتصدرت قوائم الاستماع على منصات الموسيقى المختلفة لعدة أشهر متتالية أيضًا.

كما قدّم «تامر» أغنيات مميزة أخرى مثل «تيجي نتراهن» و«هتوحشنا» و«قولوا سماح»، وغيرها من الأغنيات، كما شهد الحفل تجهيزات ضخمة.

أحدث أعمال تامر عاشور

ويستعد تامر عاشور لطرح العديد من الأعمال الغنائية المميزة، خلال الفترة المقبلة على طريقة «السينجل»، كما يسعى لإحياء عدد من الحفلات خلال الصيف في مصر وبعض الدول العربية.