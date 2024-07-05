السفير نبيل فهمي: ما يحدث في غزة إجرام.. وهذا هو العدو الأول لإسرائيل

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في غزة إجرام من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل تعرضت لخسائر بعد أحداث 7 أكتوبر.

حرب غزة ضربت مصداقية القانون الدولي

وأضاف «فهمي»، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها «بالخط العريض»، على شاشة «تلفزيون الحياة»، أن حرب غزة ضربت مصداقية القانون الدولي، ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق أكد أن الحل في إقامة دولتين.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أنه على إسرائيل التعامل مع حماس، وفكرة القضاء عليها لن تحدث، مشيرا إلى أن الكل خسران في حرب غزة، مشيرا إلى الضحايا الفلسطينيين في القطاع، كما أن صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي اهتزت.

وشدد السفير نبيل فهمي، على أن الدول العربية يجب أن تتخذ موقفا أقوى ضد أمريكا، بعد الحرب على غزة، مؤكدا أن أكبر عدو لإسرائيل هي إسرائيل نفسها، بسبب تجاوزتها وتصرفاتها، خاصة أن المواطن العربي يريد السلام.

إثيوبيا لن تتراجع

على صعيد آخر، أكد «فهمي» أن إثيوبيا لن تتراجع عن سدها، وطالما يوجد وفرة في المياه لا توجد أزمة، أما في حالة الجفاف فهناك أزمة، لافتا أن العالم سيشهد في القريب العاجل تنامي قوى دولية كبيرة.

وأفاد بأن ترشح بايدن وترامب للانتخابات الأمريكية، مؤسف، لافتا إلى أن أمريكا تعاني من فراغ سياسي، وليس لديها رؤية للمستقبل، كما أنها خسرت شعبيتها لدى العرب.

وشدد وزير الخارجية ألأسبق، على أن الصين قادمة كقوة عظمى، وهناك تشابك اقتصادي بين الصين وأمريكا.