جهاز تنمية مدينة العبور يصدر تنبيها عاجلا للمواطنين بشأن فواتير المياه 

أصدر جهاز تنمية مدينة العبور، تنبيها عاجلا، على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن فواتير المياه، مشددا على العملاء بسرعة سداد المديونيات المستحقة على فواتير المياه، لحسن سير العمل وتقديم الخدمات الأساسية بشكل منتظم دون انقطاع، نتيجة عدم سداد الفواتير المستحقة طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق

في سياق منفصل، أكد الجهاز، شن حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرتي التموين والطب البيطري، للتفتيش على الأفران والمنشآت التجارية والمولات، ومحال بيع المواد الغذائية بالحي التاسع.

وأوضح جهاز تنمية مدينة العبور، أن الحملة الأخيرة أسفرت عن تحرير 18 محضرا متنوعا، تمثلت في محاضر «تموينية، وبيئية، ونظافة عامة، وإنتاج خبز ناقص عن الوزن وغير مطابق للمواصفات، وبيع منتجات غذائيّة بأغلى من الأسعار الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومحاضر أشغال».

التحفظ على المهمات المضبوطة

وأشار الجهاز، إلى أنه جرى رفع الإشغالات والتعديات من أمام المحال المخالفة، والتحفظ على المهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مشددا على استمرار الحملات المكثفة على مختلف الأسواق، والمخابز بأحياء المدينة، للتأكد من ضبط الأسعار، وعرض سلع مطابقة للمواصفات، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة حيال المخالفين.