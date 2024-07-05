محمد أنور: تعاقدت على بطولة مسلسل جديد.. وحاليا في مرحلة التحضيرات

يعيش الفنان محمد أنور، حالة من الانتعاشة الفنية، خلال الفترة الحالية؛ إذ طرح له منذ أمس، فيلم «جوازة توكسيك»، في جميع السينمات بمصر والوطن العربي.

تفاصيل مسلسل محمد أنور الجديد

وقال محمد أنور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تعاقد على مسلسل جديد، لم يحدد اسمه حتى الآن، وهم الاَن في مراحلة التحضيرات، وسوف يعرض خلال الفترة المقبلة، على إحدى المنصات الإلكترونية.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك

وفيلم جوازة توكسيك، تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما.

وينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وملك قورة، وهيدي كرم، وتامر هجرس، وجوهرة.