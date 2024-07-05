السفير نبيل فهمي: والدي اعترض على التحاقي بالسلك الدبلوماسي

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن والده اعترض على التحاقه بالسلك الدبلوماسي، ورغم ذلك التحق بوزارة الخارجية عام 1976 بعد امتحانات صعبة، بسبب تحدٍ مع بعض زملائه.

لم أستغل منصب والدي لالتحاقي بالخارجية

وأضاف «فهمي» في لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»: «لم أستغل منصب والدي لالتحاقي بالخارجية»، مشيرا إلى أن والده اختلف مع السادات في زيارته الى القدس؛ لأنها لن تصل لحل شامل، وتقدم باستقالته من الوزارة.

جدير بالذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على قناة «الحياة» كل يوم جمعة، في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.