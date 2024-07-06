الحوار الوطني يواجه الحكومة.. تساؤلات وتوصيات على طاولة النقاش اليوم

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة جديدة، اليوم السبت، يطرح فيها تساؤلاته على الحكومة، ويناقش تنسيقه معها فيما جرى تنفيذه من التوصيات التي صدرت عن الحوار، خلال مراحله السابقة.

مشاريع قوانين تنظيم الانتخابات

ولفت مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان، إلى أنّه سيطالب في جلسة اليوم الحكومة الجديدة، بسرعة تنفيذ مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، التي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى، وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

وصرح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، بأنه من المقرر أن يؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه اليوم، ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذًا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، الذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به.

مواجهة ارتفاع الأسعار

وأوضح «رشوان» أنّه سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي، وخصوصًا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون، ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًا واستحقاقًا مهمًا وضروريًا، في مجال حقوق الإنسان.