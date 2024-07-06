بعد تجديد الثقة.. السيرة الذاتية لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة

نشرت الهيئة الوطنية للصحافة السيرة الذاتية للمهندس عبد الصادق الشوربجي، وذلك بعد أنباء تجديد الثقة فيه بمنصب رئيس الهيئة، وحددت الهيئة المؤهل والدرجات العلمية، والمناصب والوظائف التي حصل عليها.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان لها، أن الشوربجي حصل على بكالوريس هندسة 1948، ومنحة من ألمانيا في مجال الإدارة والطباعة الصحفية لمدة عامين ونصف، ودورات تدريبية معتمدة في مجال الإدارة والطباعة الصحفية من سويسرا وفرنسا وكندا وألمانيا.

وأضافت الهيئة، أن الشوربجي تولى عدد من المناصب والوظائف التي أهلته لتولي شئون الهيئة منها:

⁃ مهندس ومدير إدارة بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

⁃ التدريس في كلية الفنون التطبيقية من عام 1997 حتى عام 2008.

⁃ مدير عام مؤسسة روزاليوسف من عام 2006 وحتى عام 2012.

⁃ رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف الصحفية من عام 2012 وحتى 2020.

⁃ رئيس الهيئة الوطنية للصحافة منذ يونيو 2020.