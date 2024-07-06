تقول توقعات الأبراج لحظك اليوم برج الأسد، احتضن البدايات والفرص الجديدة وافتح قلبك وعقلك لإمكانيات جديدة، فالموقف الإيجابي سوف يخدمك جيدا، واليوم مثاليًا لتعميق علاقاتك، كما أنه من المرجح أن يؤدي نهجك الاستباقي إلى تقدم كبير وتقدير في حياتك المهنية.

ومن مشاهير برج الأسد، الفنان الراحل فريد شوقي وأحمد عز ورامي عياش، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد السبت 6-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

اغتنم الفرص الجديدة يا برج الأسد واتخذ خطوات جريئة، وسوف تتألق مهاراتك الإبداعية والقيادية، ما يجعلك رصيدا قيما لفريقك، وكن واثقا ولا تخجل من التعبير عن أفكارك.

حظك اليوم برج الأسد حظك على الصعيد العاطفي

كن منفتحا على الخطط العفوية واللقاءات غير المتوقعة، يا برج الأسد، وخطط لموعد مفاجئ أو اقض وقتا ممتعا لتقوية روابطك، وتأكد أن التواصل هو المفتاح، لذا عبر عن مشاعرك بصدق واستمع إلى احتياجات شريكك.