أمريكا تعاني.. هجوم غير مسبوق من أسماك القرش وانتشار فيروس مميت

خلال الـ24 ساعة الماضية، عانت الولايات المتحدة الأمريكية من هجمات غير مسبوقة من أسماك القرش، كما ضرب فيروس غرب النيل أيضًا ثلث الولايات المتحدة، وتستعد واشنطن لاستقبال مشكلات عديدة، بعد ربيع واجهت فيه موجة من العواصف والأعاصير، التي ضربت العديد من الولايات الجنوبية.

وهاجمت أسماك القرش 3 أشخاص قبالة شاطئ جنوب ولاية تكساس، وهي حادثة وصفت بـ«غير المسبوقة»، وفي الرابع من يوليو الجاري، تعرض أمريكي أيضًا لعضة من أسماك القرش بولاية فلوريدا، بحسب شبكة «ABC NEWS» الأمريكية.

وفي تكساس، تعرض 3 أشخاص لعضة سمكة قرش في مدينة ساوث بادري آيلاند أمس الجمعة، على جزيرة حاجزة بالقرب من مدينة براونزفيل، وجرى تحديد موقع القرش في وقت لاحق ودفعه إلى مياه أعمق.

وقال أحد الأمريكيين، وكان شاهدا على هجوم شرس من سمكة قرش ضد أمريكية: «لقد انتشلتها دورية الشاطئ، كانت ساقها قد اختفت للتو، ممزقة، إنه أمر مروع».

فيروس غرب النيل ينتشر في أمريكا بسبب تغير المناخ

بينما ينتشر فيروس غرب النيل في الولايات المتحدة أيضًا بشكل كبير هذا العام، وهو أكثر من المعتاد هذا الصيف عن السنوات الماضية، وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجود حالات إصابة بشرية في سبع ولايات على الأقل، وهم أريزونا وأركنساس وكانساس وميريلاند وميشيجان وميسيسيبي وتينيسي.

كما اكتشفت 18 ولاية أخرى على الأقل هذا العام الفيروس لدى البشر أو البعوض أو الطيور أو الحيوانات الأخرى.

حالات عصبية.. قد تكون مميتة

وكانت 5 من الحالات البشرية التي تم اكتشافها عبارة عن حالات عصبية، مما يعني أن الأشخاص أصيبوا بأمراض خطيرة مثل التهاب المخ أو الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، ويمكن أن يؤدي الفيروس إلى فقدان البصر، والغيبوبة أو الشلل، وفي حالات نادرة قد يكون مميتًا، وفقًا لما نشرته شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.

ومن المرجح أن يكون إحصاء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لحالات الإصابة بفيروس غرب النيل هذا العام أقل من العدد الحقيقي، حيث أبلغت العديد من الولايات عن حالات بشرية إضافية في الأسابيع الأخيرة.

تغير المناخ وانتشار الفيروس

وأدى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب تغير المناخ إلى زيادة تعرض البشر لفيروس غرب النيل، حيث أصبحت البعوضة قادرة على التكاثر بشكل أسرع، والعض بشكل أكبر والبقاء على قيد الحياة لفترات أطول.