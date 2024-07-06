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بعد مناظرة ترامب.. 3 أسئلة تهرب منها بايدن ورفض الإجابة عنها قبل الانتخابات الأمريكية

كتب:

أحمد عادل موسى
04:11 ص | السبت 06 يوليو 2024
جو بايدن أثناء المقابلة

جو بايدن أثناء المقابلة

انتهت مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع جورج ستيفانوبولوس بعد حوالي 23 دقيقة، إذ يعد أول لقاء تليفزيوني له بعد مناظرته الشهيرة أمام دونالد ترامب، إذ رفض بايدن الإجابة على بعض الأسئلة.

يايدن يرفض أسئلة المذيع

بعد محادثة متوترة، خرج بايدن من المقابلة مع ستيفانوبولوس مُصرًا على بقائه في سباق الانتخابات، رافضًا أسئلة المُذيع حول ضعف استطلاعاته وتزايد الاستياء داخله حزبه، كما تهرب بايدن من الإجابة على سؤال حول إمكانية خضوعه لاختبارات إدراكية.

وفي رده على سؤال حول إمكانية خضوعه لاختبارات العقلية والإدراكية، قال جو بايدن إن «البلاد يجب أن تراقبه فقط وأنه يخضع لاختبار كل يوم»، وفسرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تهربه من الإجابة بأنّه «يرفض الخضوع لأي تقييم طبي».

ودافع بايدن عن قدرته العقلية والإدراكية، مدعياً بوجود أدلة على ذلك من خلال مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، وأكد قدرته على أداء واجباته اليومية على أكمل وجه.

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بقلم أحمد عادل موسى