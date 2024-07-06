«بايدن» يتهرب من الإجابة على سؤال بشأن خضوعه لفحص عصبي

في أول لقاء تليفزيوني له منذ مناظرته التاريخية أمام دونالد ترامب، تهرب الرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن عن الإجابة على سؤال بشأن خضوعه لاختبارات إدراكية وفحص عبي.

وقال جو بايدن عند الإجابة على السؤال: «البلاد يجب أن تراقبه فقط وأنه يخضع لاختبار كل يوم»، وبحسب «واشنطن بوست» الأمريكية، التي فسرت تهربه من الإجابة قائلة إنه «يرفض الخضوع لأي تقييم طبي».

واستشهد «بايدن» بقدرته العقلية والإدراكية بمكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، وأنه يؤدي واجباته اليومية على أكمل وجه.

بايدن: لن أترشح إذا لم أكن قادرًا

وعندما سُئل عما إذا كان لديه القدرة العقلية اللازمة لتولي منصب الرئيس الأمريكي لمدة أربع سنوات أخرى، أجاب: «أعتقد ذلك.. لن أترشح إذا لم أكن أعتقد ذلك».

وأضاف «بايدن» عند سؤاله عن انسحابه من الانتخابات الأمريكية: «إذا قال الرب القدير انسحب من السباق، فسأخرج من السباق».