رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«بايدن»: خضعت لفصوحات كورونا قبل مناظرة ترامب.. كنت أعاني من نزلة برد شديدة

كتب:

محمد عبدالعزيز
03:21 ص | السبت 06 يوليو 2024
جو بايدن

جو بايدن

كشف الرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات الأمريكية لولاية جديدة جو بايدن، أنه كان مريضًا قبل المناظرة أمام دونالد ترامب، التي شهدت أداءً ضعفيًا له، قائلًا في أول لقاء له منذ المناظرة، إنه مر بليلة سيئة، ولم يكن جيدًا بما فيه الكفاية.

وأضاف «بايدن»: «كنت مريضًا، كان الأطباء معي، سألتهم عما إذا كانوا قد أجروا اختبار فيروس كورونا لأنهم يحاولون معرفة سبب تعبي، أجروا اختبارًا لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بعدوى أم لا».

وأكد جو بايدن، أنه كان يعاني فقط من نزلة برد شديدة، وليست عدوى فيروس كورونا، وذلك في أول حوار تليفزيوني له منذ المناظرة عبر شبكة «ABC NEWS» الأمريكية.

بايدن: كان خطأي

ووصف جو بايدن ليلة المناظرة بأنها كانت سيئة للغاية، مضيفًا أنه كان يعلم أثناء المناظرة أنه لا يؤدي بشكل جيد: «لم يكن خطأ أحد، بل خطأي، لقد فعلت ما كنت أفعله عندما أجلس مع زعماء أجانب أو أعضاء مجلس الأمن القومي للحصول على تفاصيل واضحة».

اقرأ المزيد:

بعد قليل.. الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة حول الشرق الأوسط

«القاهرة الإخبارية»: جو بايدن يصل إلى مقر المناظرة الرئاسية في أتلانتا

عاجل.. لماذا ظهر جو بايدن متعب وصوته خشن خلال المناظرة ضد «ترامب»؟

أبرز نتائج المناظرة التاريخية بين جو بايدن ودونالد ترامب

صحفي أمريكي شهير: جو بايدن يستعد للانسحاب من السباق الرئاسي
بقلم محمد عبدالعزيز