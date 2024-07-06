«بايدن»: خضعت لفصوحات كورونا قبل مناظرة ترامب.. كنت أعاني من نزلة برد شديدة

كشف الرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات الأمريكية لولاية جديدة جو بايدن، أنه كان مريضًا قبل المناظرة أمام دونالد ترامب، التي شهدت أداءً ضعفيًا له، قائلًا في أول لقاء له منذ المناظرة، إنه مر بليلة سيئة، ولم يكن جيدًا بما فيه الكفاية.

وأضاف «بايدن»: «كنت مريضًا، كان الأطباء معي، سألتهم عما إذا كانوا قد أجروا اختبار فيروس كورونا لأنهم يحاولون معرفة سبب تعبي، أجروا اختبارًا لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بعدوى أم لا».

وأكد جو بايدن، أنه كان يعاني فقط من نزلة برد شديدة، وليست عدوى فيروس كورونا، وذلك في أول حوار تليفزيوني له منذ المناظرة عبر شبكة «ABC NEWS» الأمريكية.

بايدن: كان خطأي

ووصف جو بايدن ليلة المناظرة بأنها كانت سيئة للغاية، مضيفًا أنه كان يعلم أثناء المناظرة أنه لا يؤدي بشكل جيد: «لم يكن خطأ أحد، بل خطأي، لقد فعلت ما كنت أفعله عندما أجلس مع زعماء أجانب أو أعضاء مجلس الأمن القومي للحصول على تفاصيل واضحة».