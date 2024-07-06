أبرز تصريحات بايدن في أول مقابلة بعد مناظرته أمام ترامب

انتهت المقابلة التي أجراها جو بايدن الرئيس الأمريكي مع شبكة ABC News لتوضيح بعض الأمور والقواعد المهمة حول قدرته على الترشح للانتخابات، واستمر اللقاء لمدة 23 دقيقة، إليكم أبرز التصريحات.

- ماذا قال بايدن عن أرقام الاستطلاعات؟

رغم تحذيرات البعض من احتمالية خسارته في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر، أشاد بايدن بقدرته التغلب على ترامب، معللاً ذلك بأن استطلاعات الرأي غير دقيقة ورفض الاعتراف بتلك التحذيرات، معتبرًا أن القلق من أدائه قد يؤثر سلبًا على الناخبين وأعضاء حزبه.

- كيف تحدث بايدن عن سجله في البيت الأبيض؟

دافع بايدن عن سجله في البيت الأبيض بشراسة، مؤكداً تحقيق إنجازات تشمل: «مواجهة شركات الأدوية، وتحسين الاقتصاد، وتوسيع نطاق حلف الناتو».

- ما السبب وراء أداء بايدن في المناظرة؟

تعرض بايدن إلى ضعف بسبب إرهاق ومرض في ليلة المناظرة، مشددا أن قدرته على التحمل والمعرفية لم تتأثر، بل ورفض بايدن الخضوع لاختبار نفسي مستقل، مرارا وتكرارا.

- هل ينسحب بايدن من سباق الانتخابات الأمريكية؟

صرح بايدن أنه سينسحب من سباق الانتخابات الأمريكية فقط إذا كان أمر من الله، ولكن رفض التعليق على سيناريو افتراضي حول احتمال تنحيه إذا طالبه قادة الحزب، مثل نانسي بيلوسي أو تشاك شومر، بالقيام بذلك.