107 كلمات غير مفهومة أطلقها «بايدن» في أول لقاء له بعد مناظرة ترامب

أطلق جو بايدن الرئيس الأمريكي والمرشح لولاية جديدة نحو 107 كلمات غير مفهومة خلال اللقاء المتلفز عبر شبكة «ABC NEWS»، وذلك عندما سُئل عن تفسيره للأداء السيئ في المناظرة التاريخية أمام خصمه دونالد ترامب، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

واعترف «بايدن» بفشله في المناظرة أمام «ترامب»، قائلا إنه خطأ لا يتحمله سواه، مؤكدًا أنه أمضى ليلة سيئة، وعاني من نزلة برد شديدة قبل المناظرة، وخضع لفحوصات فيروس كورونا.

«بايدن» من جديد

وأخطأ «بايدن» في تحديد سنة انتخابات التجديد النصفي، التي تُجرى في منتصف فترة ولاية الرئيس الأمريكي البالغة أربع سنوات، وتعود بداية ولاية «بايدن» عام 2020، وبدلًا من تحديد موعد التجديد النصفي عام 2022، ذكر عامي 2024 و2020، أعوام الانتخابات الرئاسية.

تقرير «واشنطن بوست» في حوار «بايدن»

وأشار المذيع الأمريكي إلى تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أمس الجمعة، الذي قال إن السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا مارك وارنر، كان يخطط لتشكيل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لإخبار جو بايدن بالخروج من السباق، ورد «بايدن» واصفًا «وارنر» بأنه «رجل طيب»، لكنه عاد وزعم أن لديه دوافع خفية.