بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بالعام الهجري الجديد

هنّأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة المصرية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال البطريرك، في بيان اليوم، «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نُهنّئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ونُصلّي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم».